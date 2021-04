Covid. Protesta “Io Apro”, manifestanti a via dei Prefetti

(DIRE) Roma, 12 Apr. – La manifestazione dei ristoratori ‘Ioapro’ si e’ spostata a via dei Prefetti a pochi passi da piazza del Parlamento. Quando sembrava che il sit-in fosse in dirittura d’arrivo, un nutrito gruppo di manifestanti si e’ allontanato da piazza San Silvestro per radunarsi nuovamente, questa volta ai piedi di Montecitorio, controllato da una schiera di agenti in tenuta antisommossa che impediscono loro l’accesso alla piazza. Una delegazione dei manifestanti, a quanto si apprende, sara’ ricevuta dal sottosegretario al Mef, Claudio Durigon. (Uct/ Dire) 17:13 12-04-21