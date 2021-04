“Storie di moda storytelling del settore fashion, cosa funziona e cosa no”, webinar di CNA Federmoda nell’ambito di RMI Academy

“Storytelling”, ormai da tempo, ancora prima della pandemia, questo termine viene esaltato come modalità di comunicazione, come occasione di narrazione fondamentale anche per la promozione commerciale. Quale percorso ha sviluppato lo “storytelling” nella moda? Quali le basi per utilizzare al meglio questo strumento?

Questi i temi che CNA Federmoda nell’ambito del Programma RMI Academy, proseguendo nell’attività di informazione e formazione dedicata al settore moda svilupperà con Giulia Rossi, giornalista e docente attraverso il webinar “STORIE DI MODA Storytelling del settore fashion, cosa funziona e cosa no” in programma mercoledì 14 aprile prossimo.