Turismo. Toti: Italia è tutta uguale, no a differenze col vaccino

‘Priorità assoluta solo in base a età e ultravulnerabilità’

(DIRE) Genova, 12 Apr. – “L’Italia intera deve ripartire, non ci possono essere corsie preferenziali nei diversi territori, neanche per quelli a maggior vocazione turistica”. Cosi’ su Twitter il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “La priorita’ assoluta e’ vaccinare in base a eta’ e ultravulnerabilita’ dei cittadini, questa e’ stata la linea seguita in Liguria e pochi giorni fa sia il presidente del consiglio sia il Commissario Figliuolo lo hanno messo nero su bianco- aggiunge su Facebook- percio’, in base a questo principio, non ci possono essere differenze: un cittadino di un piccolo o grande comune turistico di 70 anni verra’ vaccinato quando saranno vaccinati i suoi coetanei in tutta Italia e avanti cosi’ in base alle fasce di eta’”. (Sid/ Dire) 17:17 12-04-21