Vaccino. Catanzaro, attivato centro all’ente Fiera

In questa fase garantite 500 somministrazioni al giorno

(DIRE) Reggio Calabria, 12 Apr. – “Oggi e’ un giorno importante per via dell’apertura del punto vaccinale di Catanzaro, e’ importante non solo per la citta’ ma per l’intera Calabria. Abbiamo svolto un grande lavoro e ringrazio tutte le persone che hanno contribuito per questo risultato: Asp, volontari Protezione civile, Esercito, Croce rossa. Un impegno che ha portato a questo grande risultato in pochi giorni”. Cosi’ il dirigente della Protezione civile calabrese Fortunato Varone oggi a Catanzaro per l’inaugurazione del centro ospitato in un padiglione dell’ente fiera. In questa prima fase sono attive di 5 linee vaccinali, per un totale di 500 vaccinazioni al giorno, che saranno successivamente portate a 10 con contestuale raddoppio delle dosi somministrate. Sara’ l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ad assicurare la gestione amministrativa e logistica sanitaria del centro. Sempre il personale dell’Asp si occupera’ della gestione dei calendari di prenotazione attraverso l’utilizzo della piattaforma di Poste italiane. Il comitato regionale di Croce Rossa, a seguito della stipula della convenzione con il Commissario alla sanita’, mettera’ a disposizione per ogni turno di vaccinazione: 8-14 e 14-20, 5 medici, 7 infermieri, 4 oss, un’ambulanza con relativo equipaggio e 7 volontari per attivita’ amministrativa. (Mav/Dire) 17:47 12-04-21