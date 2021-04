Covid. Bernini (FI): Categorie non vanno illuse, ma neppure ignorate

(DIRE) Roma, 13 Apr. – “Di fronte a una crisi che in un anno ha bruciato il nove per cento del Pil e un milione di posti di lavoro, i non garantiti che chiedono una data di riapertura delle loro attivita’ non sono degli esaltati, solo cittadini esasperati che non vanno certo illusi, ma neppure ignorati. Tutti sappiamo che soltanto le riaperture saranno i veri ristori, perche’ nessun indennizzo potra’ colmare appieno le voragini aperte nei bilanci delle imprese costrette a chiudere. I numeri del nuovo scostamento di bilancio, in questo senso – 40 miliardi di cui 35 al decreto Imprese – dovrebbero centrare l’obiettivo minimo di sostenere il tessuto produttivo prima delle riaperture. Ma bisogna anche semplificare subito le regole che stanno rallentando l’attuazione perfino dei vecchi decreti Ristori. La rapidita’ degli indennizzi deve andare di pari passo con quella del piano vaccinale: sono i due elementi di discontinuita’ che i cittadini chiedono con sempre piu’ forza al governo”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. (Com/Uct/ Dire) 17:27 13-04-21