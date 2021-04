Covid. Da ieri 13.447 nuovi casi su 304.990 tamponi, positività al 4,4%, 476 decessi e -67 in terapia intensiva

(DIRE) Roma, 13 Apr. – Con 13.447 nuovi casi di coronavirus rilevati nelle ultime ventiquattro ore in Italia a fronte di 304.990 tamponi, il tasso di positivita’ scende a 4,4% dopo il 5,1% di ieri. E’ quanto riporta il bollettino quotidiano sul covid emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. Calano ancora i pazienti in terapia intensiva in Italia causa covid, al momento sono 3.526, 67 meno di ieri. Sono 476 le vittime per coronavirus registrate in Italia nelle ultime ventiquattro ore. E’ quanto riporta il bollettino quotidiano sul covid emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. (Sor/Dire) 17:39 13-04-21