Covid. Manifestazione su A1, chiuso tratto Orte-Attigliano verso Firenze

(DIRE) Roma, 13 Apr. – Poco dopo le 17:45 sull’autostrada A1 Milano – Napoli e’ stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Orte e Attigliano in direzione Firenze per una manifestazione al km 479,5 in prossimita’ dell’Area di Servizio “Giove Est”. Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione quinto Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico e’ bloccato e si registrano 2 km di coda in direzione Firenze. Agli utenti alla guida di autovetture diretti verso Firenze, dopo l’uscita di Orte, si consiglia di percorrere la SS675 per Viterbo Montefiascone e rientrare in A1 a Orvieto; in alternativa si consiglia, dopo l’uscita di Orte, di seguire le indicazioni per Amelia e rientrare in A1 ad Attigliano. Agli utenti alla guida di mezzi pesanti diretti verso Firenze, dopo l’uscita di Orte, si consiglia di percorrere la E45 in direzione Perugia e rientrare in A1 a Valdichiana. (Comunicati/Dire) 19:03 13-04-21