Vaccino. Ad oggi somministrate 13.377.145 dosi

Bene Veneto, Valle d’Aosta, Molise e Toscana. Ecco report

(DIRE) Roma, 13 Apr. – Sono 13.377.145 le dosi di vaccino contro il covid somministrate in Italia, l’85,9% di quelle consegnate, pari a 15.575.830 dosi. Nel dettaglio sono state distribuite 10.259.730 dosi del siero di Pfizer/BioNTech, 3.995.700 del siero di Astrazeneca e 1.320.400 di Moderna. E’ quanto si legge nel report del commissario straordinari oper l’emergenza sanitaria, aggiornato alle ore 17:10 di oggi. A livello regionale, il Veneto e’ la regione piu’ virtuosa, facendo registrare il 94,8% del rapporto tra dosi somministrate e dosi consegnate. Seguono la Valle d’Aosta (93,8%) il Molise e la Toscana, entrambe con l’89%. In coda alla ‘classifica’ la Calabria (74,5%), poi la Basilicata (77,7%) e la Puglia (82,5%). Le somministrazioni hanno riguardato 7.846.381 donne e 5.530.764 uomini. Se si prendono in esame le fasce d’eta’, il numero piu’ alto di somministrazioni si registra in quella compresa tra gli 80 e gli 89 anni (4.266.682). Seguono la fascia 50-59 anni (1.873.134) e quella compresa tra i 70 e i 79 anni (1.645.560). Il numero piu’ basso (18.675) e’ quello relativo alla fascia 16-19 anni. Sono invece 4.018.236 le persone che hanno ricevuto la prima e la seconda dose di vaccino. Se si considerano le categorie, sono stati vaccinati 3.157.304 operatori sanitari, 524.423 unita’ di personale non sanitario, 596.201 ospiti di strutture residenziali, 4.680.009 persone di eta’ superiore agli 80 anni, 244.511 appartenenti alle forze armate, 1.118.034 unita’ del personale scolastico e 3.056.663 persone che rientrano nella voce ‘altro’. (Fde/ Dire) 17:44 13-04-21