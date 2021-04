Commercio. Silvestroni (FdI): scongiurare messa al bando di 12.000 licenze

(DIRE) Roma, 14 Apr. – “Scongiurare la messa a bando di 12.000 licenze del commercio di Roma e applicare la parte dal decreto c.d. Rilancio che le proroga fino al 2032 è una battaglia giusta. La mozione presentata a Palazzo Valentini in città metropolitana di Roma capitale dal gruppo di Fratelli d’Italia a sostegno delle associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche di Roma interessate al rinnovo delle concessioni dei posteggi è una battaglia per chi onestamente lavora tra mille difficoltà prodotte dal covid. La Raggi invece di arroccarsi sempre sulle inutili posizioni ideologiche dei 5 Stelle, dovrebbe, per una volta ascoltare la voce degli operatori dei mercati, anche rionali e storici ed vitare che altre migliaia di famiglie siano nelle condizioni di chiedere a breve il reddito di cittadinanza. Queste famiglie vogliono lavorare con dignità e rispettare le regole, per una volta la Raggi faccia il sindaco dei romani”. Lo dice il deputato di Fratelli d’Italia alla Camera Marco Silvestroni, capogruppo in commissione Trasporti a Montecitorio. (Com/Anb/ Dire) 19:21 14-04-21