Covid, Bangladesh: esodo da Dhaka provoca aumento prezzi mezzi di trasporto

09:56 – Il Bangladesh ha aumentato le restrizioni per tentare di contenere l’aumento dei contagi da Coronavirus, da oggi, Mercoledì 14 Aprile 2021, saranno chiusi infatti uffici, negozi e trasporti a livello nazionale. Il Paese ha registrato 697.985 casi di contagio dall’inizio della Pandemia e 9.891 decessi, secondo Johns Hopkins University. Con le nuove restrizioni saranno interrotti tutti i voli internazionali e il trasporto interno subirà una drastica riduzione. A seguito di tali notizie, circa 20 milioni di abitanti della capitale Dhaka nella giornata di ieri hanno cercato disperatamente qualunque mezzo potesse riportali nelle loro città e villaggi, provocando un aumento esponenziale delle tariffe di taxi e autobus. I mezzi di trasporto pubblici non sono riusciti a colmare l’enorme richiesta di trasporto, tuttavia “i conducenti di microbus, auto e moto stanno facendo fortuna, grazie a questa folle corsa“, scrive AL-JAZEERA. I prezzi degli autobus sono raddoppiati, infatti un biglietto normalmente costa intorno ai 500 Taka ($ 6), mentre nelle ultime ore il prezzo per un posto è arrivato a 1.000 Taka ($ 12). Le forze di polizia hanno intercettato camion pieni di persone, “temendo che i veicoli angusti avrebbero facilmente permesso al virus di diffondersi“. Molti abitanti sono costretti ad andare via, in quanto il loro stipendio non riesce a coprire le spese di una nuova chiusura di Dhaka. Nel frattempo il Bangladesh ha visto gli ospedali “travolti da nuovi casi“, mentre i decessi sono in costante aumento. (cit. AL-JAZEERA)

