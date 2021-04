Scuola. FdI: Mobilità straordinaria e congelare vincolo quinquennale

(DIRE) Roma, 14 Apr. – “Il Dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia stigmatizza la dichiarazione di inammissibilita’ fatta in commissione dalla maggioranza su emendamenti presentati al DL 30. Anche con questo governo, la scuola e chi ci lavora vengono costantemente discriminati: mobilita’ straordinaria e vincolo quinquennale restano lettera morta. È assolutamente indispensabile prevedere una mobilita’ straordinaria e congelare per un anno il vincolo quinquennale, favorendo i trasferimenti nel prossimo anno scolastico. Solo cosi’ oltre a migliorare la qualita’ della vita di migliaia di docenti, garantiremo il diritto al lavoro e soprattutto copriremo i buchi d’organico. Alla maggioranza chiediamo onesta’ intellettuale: non si puo’ giocare con la dignita’ delle famiglie italiane”. Cosi’ i deputati di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti, rispettivamente responsabili Scuola e Istruzione del Dipartimento di Fratelli d’Italia. (Com/Tar/ Dire) 11:27 14-04-21