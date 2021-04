Tokyo 2020. Cerimonia in Giappone per celebrare i -100 giorni ai giochi

(DIRE) Roma, 14 Apr. – Il comitato organizzatore di Tokyo 2020 e il governo metropolitano di Tokyo hanno celebrato i 100 giorni che mancano all’apertura dei Giochi Olimpici, con una suggestiva cerimonia che ha previsto l’esposizione dei cerchi olimpici sul Monte Takao, uno dei punti piu’ panoramici di Tokyo, nonche’ un evento con le mascotte olimpiche e paralimpiche nel centro di Tokyo. “Nell’ultimo anno, gli atleti di tutto il mondo hanno continuato ad allenarsi nonostante le enormi difficolta’- ha commentato la presidente del Comitato organizzatore, Seiko Hashimoto- presto saremo tutti in grado di raccogliere cio’ che hanno costruito. I Giochi saranno una celebrazione della resilienza, della solidarieta’ e della nostra umanita’. Insieme, il mondo ha affrontato una crisi senza precedenti e Tokyo 2020 si e’ impegnata a offrire una luce di speranza e di conforto. Nei prossimi 100 giorni, Tokyo 2020 continuera’ a mettere a punto i suoi piani- ha spiegato Hashimoto- I playbook verranno aggiornati per includere ancora piu’ dettagli e recepire gli ultimi consigli degli esperti. Si assumeranno anche decisioni relative al numero di spettatori ammesso nelle sedi. Tutte le decisioni saranno prese con l’obiettivo finale di garantire un ambiente sicuro in cui gli atleti possano dare il meglio”. Le statue colorate di Miraitowa e Someity, le mascotte olimpiche e paralimpiche, sono state svelate dal governatore di Tokyo, Yuriko Koike e dal vicepresidente del comitato organizzatore, Toshiaki Endo. Hanno partecipato alla cerimonia anche Yasuhiro Yamashita, presidente del Comitato olimpico giapponese, e Royichi Ishikawa, presidente dell’assemblea metropolitana di Tokyo. (Mem/ Dire) 11:02 14-04-21