Tutto pronto per il week end in bic! Dopo mesi di allenamento intensivo gli atleti sono carichi e determinati nell’affrontarsi in due giorni di basket in carrozzina. Pronti a dimostrare la propria abilità, tecnica e, soprattutto, esperienza sul campo, che molte volte è l’arma vincente per prevalere sugli altri. Curiosi di sapere chi sarà l’MVP, colui potrà sollevare il trofeo all’esito di un week end che ha tutte le carte in regola per essere emozionante. Ed allora tutti pronti per vedere cosa accadrà negli interminabili minuti dopo che la palla verrà lanciata verso il cielo. Per l’occasione è stato chiesto il Patrocinio della Regione Calabria.