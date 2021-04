Covid. Assoturismo: inaccettabili due metri per riaperture ristoranti

(DIRE) Roma, 15 Apr. – “Oramai sono finite tutte le parole, chi decide e crea regole vive in un altro pianeta”. Queste le parole di Daniele Brocchi direttore del turismo di Confesercenti Roma e Lazio, sulle possibili misure per le riaperture in sicurezza di locali di somministrazione e altre attivita’. Continua Brocchi: “Gia’ dovremmo smetterla di usare questa frasetta abusata e insensata tipo ‘riaprire in sicurezza’ siamo sempre stati sicuri anche prima del Covid. Le aziende che la Confederazione rappresenta sono tutte in regola con i protocolli sanitari obbligatori per legge. Oggi a maggior ragione sono ancora piu’ sicure. Dobbiamo farla finita con questa farsa stupida. Due metri cosa vuol dire? Vuol dire non riaprire a meno che non si ha un ristorante di 500 mq e un’occupazione suolo pubblico all’esterno. Siamo alla follia. Centinaia di imprese con queste regole non riapriranno perche’ molti non hanno lo spazio esterno e all’interno piu’ del 60% dei locali di somministrazione sono piccoli. Uno stillicidio di normative mal pensate e mal governate”. Conclude Brocchi: “Immediatamente una riunione con le associazioni di categoria, basta con esperti improvvisati che sul settore nostro non ci capiscono nulla. Sembra fatto tutto per deresponsabilizzare chi ci governa e colpire chi vuol lavorare”. (Comunicati/Dire) 18:51 15-04-21