Scende il tasso di occupazione in area non critica

(DIRE) Bari, 15 Apr. – Sale di un punto percentuale rispetto a ieri e raggiunge il 47% il tasso di occupazione delle terapie intensive in Puglia. Il dato supera di 17 punti percentuali la soglia critica stabilita dal ministero della Salute e di 10 la media nazionale. In area non critica covid e’ occupato il 50% dei posti disponibili. I dati sono forniti dall’Agenas. (Adp/Dire) 19:12 15-04-21