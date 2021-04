Inflazione. Istat: crescono beni energetici, frenano prezzi carrello spesa

(DIRE) Roma, 15 Apr. – “Per la prima volta da febbraio 2020, i prezzi dei Beni energetici non regolamentati tornano a crescere su base annua. L’inflazione accelera cosi’ per il terzo mese consecutivo e, pur rimanendo al di sotto di un punto percentuale, torna ai livelli di maggio 2019. Nello stesso tempo, i prezzi del cosiddetto carrello della spesa registrano una variazione tendenziale negativa, seppur contenuta (non accadeva da febbraio 2018 quando registrarono un calo dello 0,6%)”. E’ il commento dell’Istat alla diffusione dei dati sui prezzi al consumo del mese di marzo. (Vid/ Dire) 10:06 15-04-21