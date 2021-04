Lucia Loiacono eletta vicepresidente dell’associazione dei Musei ecclesiastici italiani

Il plauso e gli auguri del consigliere metropolitano delegato Filippo Quartuccio: «Premiati gli sforzi di una persona concreta. Grande opportunità per l’intero territorio metropolitano»

Il consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, attraverso una nota stampa, augura «buon lavoro» e formula «i migliori auguri» alla dottoressa Lucia Loiacono, direttrice del Museo Diocesano di Reggio Calabria, recentemente eletta Vice presidente nazionale dell’Associazione dei Musei ecclesiastici italiani. «Il nuovo incarico assunto dalla dottoressa Loiacono – dice Quartuccio – premia gli sforzi ed il lavoro di una grande personalità reggina che, da sempre, si spende per la promozione della Cultura e del Turismo nel nostro territorio metropolitano. In questi anni, insieme al suo staff, alla Chiesa reggina ed agli attori protagonisti del movimento artistico e culturale cittadino, si è costantemente distinta per l’organizzazione di eventi di altissimo spessore all’interno del Museo diocesano».

«Lucia Loiacono – ha concluso il consigliere metropolitano delegato – è una persona concreta, che sa fare rete e che dialoga proficuamente con le istituzioni. È, insomma, una figura di spicco del mondo culturale reggino ed è importantissima, per Reggio e per l’intero comprensorio metropolitano, la sua elezione ai vertici della più importante associazione dei musei ecclesiastici italiani. Non è solo motivo di vanto per la nostra comunità, ma un’opportunità da cogliere per continuare a costruire cantieri d’arte e bellezza potendo contare sul confronto con una reggina illustre apprezzata in tutto il Paese».