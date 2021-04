Vaccino. AIFA: Con Vaxzevria casi molti rari trombi entro due settimane

(DIRE) Roma, 15 Apr. – Un focus del terzo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 pubblicato dall’Agenzia Italiana del Farmaco e’ dedicato agli eventi tromboembolici dopo la somministrazione di Vaxzevria. “Si sono verificati, entro 2 settimane dalla vaccinazione, dei casi molto rari di trombi associati a bassi livelli di piastrine nel sangue- si legge nel Rapporto- Su un totale di 62 casi inseriti in Eudravigilance in Italia sono stati segnalati 7 casi (con due decessi) di trombosi dei seni venosi intracranici (CSVT) fino al 22 marzo 2021 e 4 casi (con due decessi) di trombosi di piu’ vasi sanguigni in sede atipica sui 24 inseriti nello stesso periodo nella rete di sorveglianza europea”. Gli eventi avversi non noti, fa sapere l’Aifa, sono oggetto di “continuo approfondimento a livello nazionale ed europeo”. L’approfondimento a livello nazionale di tali segnalazioni e’ condotto con il supporto di un ‘Gruppo di Lavoro per la valutazione dei rischi trombotici da vaccini anti-Covid-19′, costituito da alcuni dei “massimi esperti nazionali di trombosi ed emostasi”. I dati raccolti e analizzati, in generale, riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 marzo 2021 per i tre vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso. Il Rapporto completo e’ consultabile al link: https://www.aifa.gov.it/farmacovigilanza-vaccini-covid-19 (Cds/ Dire) 12:04 15-04-21