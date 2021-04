Coronavirus, Ceo Pfizer: come Israele, anche Europa possibile normalità in autunno

13:01 – Il Presidente e Ceo di Pfizer, Albert Bourla, ha annunciato che l’Unione Europea riceverà 50 milioni di dosi aggiuntive del vaccino anti-Covid della sua azienda. Aumentando drasticamente le forniture di vaccini all’Europa, il Presidente Bourla sostiene che “è plausibile che l’Europa possa uscire dall’incubo del Covid-19 e tornare alla normalità nell’autunno”, riporta ADNKRONOS. Nel secondo trimestre 2021, l’azienda intende inviare all’Unione Europea circa 250 milioni di dosi di vaccino Pfizer. Nonostante i possibili “intoppi”, il Ceo di Pfizer si vede ottimista e spera di far tornare alla normalità l’Europa in breve tempo. Un faro di speranza è Israele, afferma Bourla, infatti da Domenica le autorità locali annulleranno l’obbligo di indossare la mascherina, come scritto in precedenza. Isreaele, sebbene sia un Paese piccolo “con movimenti in entrata e uscita limitati“, è un perfetto “caso-studio” che permette all’azienda di comprendere come vaccinando più della metà della popolazione, sarà possibile far tornare le Nazioni alla normalità. (cit. ADNKRONOS)

SM