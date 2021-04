Galles. Si rovescia autocisterna: latte nel fiume

Un “fiume” di latte nel torrente. Insolito incidente la sera di mercoledì 14 sulla A482 a Carmarthenshire, nel Galles dove una cisterna che trasportava latte, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata finendo la corsa nel fiume Dulais. E dal mezzo sono fuoriusciti litri e litri di latte che si sono riversati nell’acqua del torrente, facendo sì che l’acqua cambi drasticamente il colore in bianca. L’insolita scena, è stata ripresa anche da diversi passanti, rimasti sbalorditi dall’acqua bianca cremosa che cadeva da una piccola cascata mentre il latte veniva portato a valle. Il video, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, postato sui social, non è passato inosservato ed è diventato subito virale con commenti “Mai visto niente di simile”! oppure “Avremmo solo bisogno di una “ciotola gigante di cornflakes o Weetabix” per preparare la colazione perfetta”: https://youtu.be/nQ-efLweteI

c.s. – Giovanni D’Agata