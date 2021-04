Modena. Nascondeva negli slip 50 involucri di sostanza stupefacente: arrestato

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 23 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Volante, percorrendo via San Faustino in direzione via Luosi, ha proceduto al controllo del 23enne, il cui atteggiamento alquanto nervoso aveva destato sospetti negli operatori. Durante le verifiche, pensando di non essere notato, il giovane nigeriano ha tentato di disfarsi di un pezzo di sostanza cristallizzata di colore chiaro, risultata da successiva prova narcotest, cocaina per un peso di 8,74 grammi. La successiva perquisizione ha dato esito positivo: l’uomo nascondeva negli slip ben 50 involucri in cellophane termosaldati, contenenti cocaina ed eroina per complessivi 14,61 grammi. Sono stati sequestrati anche tre telefoni cellulari trovati nella sua disponibilità e 90 euro in contanti. Al termine degli accertamenti, dai quali sono emersi a suo carico precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e immigrazione clandestina, il 23enne è stato associato alla locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Modena/articolo/11986079cd1a27813374387744