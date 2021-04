Palermo, TIR finisce in bilico sul tetto di alcuni garage

Incredibile incidente questa mattina a Caccamo, dove un TIR impegnato in una manovra è scivolato sopra il tetto di alcuni garage, minacciando la palazzina lì vicina e rimanendo in bilico con la parte anteriore completamente sospesa nel vuoto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con 15 uomini, tra cui gli specialisti del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e diversi mezzi: 1 APS (AutoPompaSerbatoio), 2 Autogrù e l’Autoscala. Il mezzo è stato agganciato dai verricelli delle autogrù, che lo hanno portato sino a alla sede stradale, ed è stato poi trainato e messo in sicurezza.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=71537