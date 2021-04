USA, Congresso: ipotesi istituzione commissione di studio per riparare schiavitù

12:39 – Il Congresso Americano ha recentemente segnato una svolta storica con l’ipotesi di approvazione di una legge “in cui si chieda scusa alla comunità afroamericana per secoli di discriminazione e si individuino forme di risarcimento per la schiavitù“, scrive TGCOM24. Per la prima volta nella storia americana, la Commissione di Giustizia della Camera ha deciso di votare “a favore dell’istituzione di una commissione di studio che abbia l’obiettivo di proporre un disegno di legge che preveda forme di riparazione e risarcimento“. Nel corso dei secoli, molte iniziative sono state avviate per trovare una soluzione agli anni bui della schiavitù, l’enorme oscura eredità americana, nessuna delle quali è andata a buon fine. Il Presidente Joe Biden, per mostrare il suo sostegno ai temi delle ingiustizie razziali, ha deciso di inserire nel suo piano politico, l’ “American Jobs Plan”, fondi a sostegno della comunità afroamericana, sostenendo anche i settori più svantaggiati. (cit. TGCOM24)

SM