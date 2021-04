Vibo Valentia, grave incidente nei pressi di Triparni

Un grave incidente stradale è accaduto questa mattina verso le 8:15 sulla strada provinciale 11, in prossimità dell’abitato di Triparni. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate violentemente e una persona a bordo di uno dei due mezzi è rimasta incastrata nell’abitacolo. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale che hanno estratto il passeggero dalle lamiere e lo hanno poi affidato alle cure dei sanitari del 118. I Vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza le vetture e l’area dell’incidente.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=71528