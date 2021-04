Bergamo. Polizia arresta 2 spacciatori, smantellando due serre “indoor”

Proseguono i servizi della Polizia di Stato di Bergamo finalizzati alla repressione dello spaccio di stupefacenti. Nella mattinata di ieri, giovedì 15 Aprile, personale della Squadra Mobile e della Sezione Polizia Stradale ha arrestato B.E. e M.G., in occasione di uno specifico servizio organizzato nel comune di Mozzanica (BG).

Da attività info-investigativa, infatti, gli investigatori avevano appreso dell’esistenza di un’attività di coltivazione domestica di marjuana posta in essere da B.E., e pertanto effettuavano una perquisizione nell’abitazione dell’uomo. L’attività consentiva di rinvenire una vera e propria struttura da “serra indoor” chiusa con telo in mylar, lampade, ventilatori, tubo d’aspirazione, termometro digitale, alimentatori collegati ad una centralina e umidificatore, all’interno della quale vi era una coltivazione di nr. 20 piante di marijuana inserite in vaso dall’altezza variabile da 130 cm ai 150 cm, tutte provviste di infiorescenze pronte per essere colte ed utilizzate per l’uso e la commercializzazione.

Da successiva ed immediata attività info-investigativa si apprendeva che tale coltivazione era stata commissionata da M.G., e la susseguente perquisizione presso l’abitazione di quest’ultimo consentiva di rinvenire due ulteriori strutture da “serra indoor” chiuse con telo, sospensori in stoffa a ripiani per essiccazione, filtri a carboni attivi, lampade alogene in struttura di alluminio, tubi con ventole di aspirazione/ventilazione, ventilatori, deumidificatori, potenziometro e termometro/igrometro, e sugli essiccatori di cui sopra, veniva rinvenuta marijuana per un peso complessivo lordo di grammi 870,00; inoltre all’interno dell’abitazione venivano altresì rinvenuti un vasetto di vetro contenente grammi 15,00 circa di marijuana e un vasetto di vetro contenente grammi 7,00 circa di hashish, una macchina da sottovuoto con relativi sacchetti e un bilancino di precisione.

Espletate le formalità di rito, gli arrestati venivano posti a disposizione dell’Autorità giudiziaria presso le cam

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Bergamo/articolo/1254607949a5dee58837435105