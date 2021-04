Cane salva il suo amico in piscina. Padroni commossi pubblicano il video di una telecamera di videosorveglianza che ha ripreso la scena

E’ successo a Kempton Park, una città nella regione del Rand orientale della provincia di Gauteng, in Sud Africa. I cani Jessie e Chucky vivono insieme. Chucky non sa nuotare, di solito si tiene sempre alla larga dalla piscina di casa sua. Passeggiando in giardino non si è accorto di essersi avvicinato eccessivamente al bordo, ma di colpo inavvertitamente cade in acqua, mentre i proprietari sono fuori di casa. La reazione di Jessie è stata tempestiva. Appena si è accorta che il proprio compagno annaspava, si è precipitata immediatamente, al fine di tirarlo fuori dai guai. Il salvataggio è stato immortalato da una telecamera a circuito chiuso a casa di Byron e Melissa Thanarayen. Nel video, il cane di 13 anni di nome Chucky, appare distratto mentre cammina lungo il bordo della piscina e poi cade a testa in giù. Vedendo il suo compagno in difficoltà, Jessie cerca ripetutamente di sollevarlo dall’acqua per la collottola. Jessie si occupa dell’altro in difficoltà per 34 minuti, riuscendo infine a tirarlo fuori dalla piscina. Non riusciva a salire le scale o salire sul bordo della piscina, e ha minacciato di annegare. “Sono rimasta assolutamente scioccata quando ho visto cosa è successo”, ha detto la proprietaria Melissa Thanarayen. “Non riesco a credere che il mio vecchietto abbia continuato ad andare avanti e ha combattuto per la sua vita per 34 minuti.“ Quel giorno siamo usciti per un appuntamento e quando siamo tornati a casa ho notato che la testa di Chucky era un po ‘bagnata, ma il suo corpo era asciutto, e questo è stato molto strano per me. Ho girato per casa per vedere se potevo avere un’idea di quello che stava facendo, perché hanno accesso per entrare in casa anche quando non siamo lì, ma niente era fuori posto o bagnato all’interno. Quando si è accorta che i suoi due cani erano completamente bagnati, Melissa, ha deciso di controllare i filmati delle telecamere in giardino, per scoprire cosa fosse successo; mai si sarebbe aspettata di assistere a una scena del genere. “Qualcosa mi ha detto che dovevo solo controllare le telecamere di sorveglianza”, ha detto, “e quando ho visto cosa è successo, sono rimasta scioccata. “Non so come farei senza di loro. Jessie è una grande pasticciona, ma ha un cuore d’oro. Lei è la mia eroina”. Il gesto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato ripreso dalla telecamera di sicurezza dell’abitazione della proprietaria, che le ha pubblicate sul suo profilo facebook rendendo omaggio alla sua coraggiosa amica a quattro zampe. Senza parole. Ecco il video: https://youtu.be/yp6h9TNJSbk

C.S. Sportello dei Diritti