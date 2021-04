Judo. Europei, Christian Parlati Bronzo negli 81 kg

(DIRE) Roma, 17 Apr. – Christian Parlati ha conquistato la medaglia di bronzo degli 81 kg nella seconda giornata del Campionato d’Europa di judo a Lisbona. La gara del giovane napoletano, 23 anni, è stata impeccabile, caratterizzata dalle vittorie sul moldavo Dorin Gotonoaga, sul georgiano-serbo Zebeda Rekhviashvili e, dopo la sconfitta patita dal bulgaro Ivaylo Ivanov, la vittoria nel recupero sul belga Sami Chouchi. Quindi, nella finale per il Bronzo sul beniamino di casa, il portoghese Anri Egutidze. L’incontro si è protratto con il golden score, ma dopo 1’39” Parlati non ha lasciato scampo al portoghese. La giornata azzurra ha registrato anche il quinto posto di Giovanni Esposito nei 73 ed il settimo di Maria Centracchio nei 63 kg. Domani giornata conclusiva di questo europeo: in gara le categorie più pesanti (78, +78 kg femminili e 90, 100, +100 kg maschili) con gli azzurri Giorgia Stangherlin e Nicholas Mungai. (Ekp/Dire) 19:23 17-04-21