Migranti. Open Arms, Salvini rinviato a giudizio

(DIRE) Palermo, 17 Apr. – Rinviato a giudizio il leader della Lega Matteo Salvini, che sarà processato per il caso Open Arms. Lo ha deciso il gup di Palermo, Lorenzo Jannelli, che ha accolto la richiesta della Procura. Salvini è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atto d’ufficio per i 147 migranti a bordo della ONG catalana ai quali l’allora ministro dell’Interno negò lo sbarco per diversi giorni. Giulia Bongiorno, legale di Salvini, aveva chiesto il non luogo a procedere. Il processo a Salvini inizierà il 15 Settembre, davanti ai giudici della seconda sezione penale del tribunale di Palermo. Oggi in Aula a rappresentare l’accusa c’erano il procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi, l’aggiunto Marzia Sabella e il sostituto Geri Ferrara. (Sac/ Dire) 15:40 17-04-21