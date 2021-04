Udine, valanga travolge tre escursionisti sul Monte Jof Fuart

Intorno alle 11.30 del 16 Aprile alcune squadre, supportate da personale specializzato al soccorso su neve e ghiaccio e ricerca di persone disperse sotto a valanghe, sono intervenute sul Monte Jof Fuart dove una valanga ha travolto tre persone. L’indicente è avvenuto nella gola nord est a quota 2000 metri. Quando i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto, due escursionisti risultavano dispersi. Dopo una prima ricerca, condotta in collaborazione con il Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza, sono stati individuati i corpi senza vita di due persone, mentre il terzo escursionista è stato tratto in salvo e portato in un luogo sicuro da uno degli elicotteri intervenuti.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=71543