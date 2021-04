Varese. Intervento per rissa tra nordafricani in viale Milano

Nel pomeriggio di ieri i Poliziotti di Quartiere della Questura di Varese, impegnati nel quotidiano pattugliamento delle vie cittadine, si sono imbattuti nei pressi di via Milano in una rissa tra tre magrebini. I tre uomini, successivamente identificati per due algerini ed un tunisino rispettivamente di anni 40, 35 e 45, non si sono accorti dell’arrivo della Polizia ed hanno continuato, imperterriti, a percuotersi reciprocamente con calci, pugni e sberle. Al culmine della lotta un co-rissante ha afferrato una bottiglia che era per terra cercando di usarla come arma, ma accortosi della pattuglia l’ha lasciata cadere a terra. Nonostante ciò è tornato dagli altri due ed ha continuato a colpirli. Gli Agenti sono quindi intervenuti riuscendo ad interrompere la rissa.

A seguito di perquisizione personale, addosso ad uno dei tre soggetti è stata trovata, ben occultata, una dose di hashish. Al termine dell’intervento i tre responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Varese per il reato di rissa e uno di loro è stato, inoltre, segnalato alla Prefettura di Milano per detenzione di una modica quantità di droga. Poiché i tre nordafricani sono residenti fuori città, è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Varese.

comunicato stampa -fonte: https://questure.poliziadistato.it/Varese/articolo/1020607ae73d4c66f709337238