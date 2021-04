Carceri. Sindacato di Polizia Penitenziaria: domani sit-in davanti a Palazzo Chigi

(DIRE) Roma, 18 Aprile – “Vista la decisione assunta dal Governo di escludere le carceri dai luoghi a cui dare priorità per la somministrazione dei vaccini, non considerando ne l’aspetto sanitario ne tantomeno quello della sicurezza delle carceri, ossia, di ordine pubblico, ci vediamo costretti nostro mal grado a manifestare ed indire conferenza stampa, sotto Palazzo Chigi Lunedì 19 Aprile dalle ore 11 alle ore 12”. Lo comunica in una nota il Sindacato di Polizia penitenziaria. (Com/Uct/ Dire) 17:58 18-04-21