(DIRE) Roma, 18 Aprile – Sono 12.694 i nuovi contagi per Covid in Italia per 230.116 test tra molecolari e antigenici, 251 i decessi. Cresce il tasso di positività al 5,5% dal 4,6% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano stati 15.370 per 331.734 tamponi e 310 morti (Uct/ Dire) 17:53 18-04-21