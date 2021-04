Israele, non più obbligo di mascherina all’aperto

Da oggi non è più obbligatoria la mascherina quando si è all’aperto nello stato di Israele. La decisione, presa dal ministero della Sanità dello stato d’intesa con gli esperti, è frutto dei risultati della campagna vaccinale che hanno portato ad un netto calo della diffusione e dei danni prodotti dal covid-19. Il dispositivo di protezione personale è comunque obbligatorio averlo con se, non indossarlo. L’uso della mascherina è rimasto obbligatorio ad Israele soltanto al chiuso, regola che potrebbe anche essere eliminata a fine Aprile, se i contagi e gli altri parametri su cui viene valutata l’impatto della pandemia covid-19 dal Governo di Tel Aviv, continueranno a scemare. Israele è stato uno dei primi paesi al mondo, sia numericamente sia relativamente alla rapidità per l’inoculazione dei vaccini alla sua popolazione.

FMP