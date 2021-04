Opportunità di lavoro in Francia con Michelin

Numerose possibilità di lavoro con Michelin, multinazionale francese leader nella produzione di pneumatici fondato nel 1889. Il gruppo ha interessi in 170 paesi al mondo e conta su circa 127mila dipendenti. Queste, in particolare, alcune delle opportunità di lavoro con Michelin in Francia:

– Designer with project skills;

– Analyst Support;

– Alternance Marketing Operations & Communication;

– Infrastructure Operations & Services Manager;

– Network Junior Architect;

– Global Specific Devices Expert;

– Alternance Business Analyst Junior;

– Operational Content Manager;

– Senior Techical Leader.

Consultando il portale Carriere della multinazionale francese è possibile verificare tutte le possibilità di lavoro e le skill richieste per essere assunti.

