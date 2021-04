Rimini. Confezionano droga in casa: denunciata una 21enne proprietaria dell’appartamento

Alle ore 2.30 della notte una volante della Polizia di Stato è intervenuta in zona Celle poiché giunta la segnalazione di persone rumorose provenienti da un appartamento sito a piano terra. Gli agenti intervenuti sul posto, hanno constatato dall’esterno la presenza di più persone nell’appartamento. Dopo aver bussato alla porta i poliziotti hanno subito udito un forte trambusto seguito dal rumore dello scarico dell’acqua del wc. La proprietaria dell’appartamento, una giovane ragazza di anni 21, provava a darsi alla fuga per disfarsi di un bilancino di precisione, ma veniva prontamente bloccata dai poliziotti. All’interno dell’appartamento, posizionata sul tavolo, veniva rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente di tipo Marijuana per un totale di oltre 20 grammi. una pallina di Cocaina del perso lordo di g 0,47, la somma di € 100,00, nonché 2 bilancini di precisione e ulteriore materiale necessario per confezionare le dosi. La donna è stata denunciata per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.