Covid. Meloni: Non è prerogativa governo decidere su coprifuoco

(DIRE) Roma, 19 Apr. – “Chiediamo al governo un cambio di paradigma. Per noi non e’ nelle prerogative del governo italiano stabilire se e quando i cittadini possono uscire di casa o tenere aperta la loro attivita’”. Lo dice la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni parlando coi cronisti al termine dell’incontro sul Recovery a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi. “Le norme possono essere anche stringenti- osserva- se non bastano due metri se ne mettono cinque. Ma la norma deve essere generale e riguardare tutti. Il governo si deve assumere la responsabilita’ dei protocolli ma dopo piu’ di un anno non si puo’ piu’ consentire che il governo stabilisca chi puo’ fare o non fare qualcosa. Cose come il coprifuoco, che non c’entrano niente con la lotta al contagio, per Fdi non si possono piu’ portare avanti. Su questo siamo stati molto fermi”, termina. (Sor/ Dire) 19:05 19-04-21