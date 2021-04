Messina, incendio appartamento

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati nella giornata del 19 Aprile nello spegnimento di un incendio in un appartamento in località Tremestieri. Le squadre VF sono prontamente intervenute con diverse autobotti, un’autoscala, un’autovettura per il trasporto di bombole ad aria compressa e con un pick-up con il modulo attrezzato per il soccorso tecnico urgente. Sul posto era presente anche il funzionario VF per coordinare le operazioni di soccorso.

