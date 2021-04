Recupero cervo a San Quirino

I Vigili del Fuoco insieme alla squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) sono intervenuti nella mattina del 19 Aprile, poco dopo le otto, a San Quirino, località San Foca (PN), per recuperare un cervo di circa 130 kg caduto accidentalmente nel canale Partidor e bloccato in uno degli sgrigliatori. I soccorritori fluviali, indossati gli idonei DPI, hanno approntato una manovra di corde denominata “tirolese”, sia per raggiungere l’animale sia per regolare da terra il posizionamento del gommone e consentirne la movimentazione in acque vive. Affaticato, ma non in pericolo di vita, il cervo è stato recuperato, portato a riva ed affidato alle cure del personale dedicato al recupero della fauna selvatica.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=71606