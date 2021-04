Reggio Calabria: convenzione tra Fondazione Mondo Digitale, Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Forense e Associazione Nazionale Forense

La Fondazione Mondo Digitale nell’ambito del programma nazionale Operazione Risorgimento Digitale e nel progetto promosso da TIM, ha sottoscritto Convenzione con Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Forense distrettuale di Reggio Calabria e con l’Associazione Nazionale Forense sede di Reggio Calabria, entrambe presiedute dall’Avvocata Giuliana Barberi ed allo scopo di fornire ai propri Soci, Componenti ed Utenti del territorio della provincia reggina una importante formazione online per approfondire l’uso degli strumenti digitali nella vita quotidiana.

L’Avv.ta Barberi evidenzia che si tratta di una fondamentale rete di formazione che viene svolta in maniera totalmente gratuita e nell’esclusivo interesse generale dei professionisti e quindi della Comunità reggina. Lo scopo, continua la Barberi, è quello di superare il gap che vede l’Italia fanalino di coda in Europa in merito all’acquisizione da parte dei cittadini delle competenze di base e anche specialistiche nel settore digitale. Tale formazione continua nel tempo è importante alla luce dei continui cambiamenti e delle evoluzioni che si realizzano nel mondo digitale che impongono al cittadino di tenere il passo al fine di non rischiare di rimanere indietro, soprattutto nel settore professionale e, quindi, economico che è il motore di ogni Paese evoluto. La convenzione sottoscritta con la Fondazione dal CPO del COA Reggio Calabria e da ANF Reggio Calabria mira soprattutto a rendere tale servizio di formazione gratuito ai professionisti e alle professioniste, in particolare avvocati e avvocate, per poi essere, comunque, esteso ai cittadini del territorio della provincia reggina.

L’Organismo e l’Associazione forensi presieduti dall’Avv.ta Barberi si sono sempre distinti in ambito di formazione offerta agli iscritti del Foro di Reggio Calabria e con questa ultima iniziativa si e’ colta l’occasione per estendere tale formazione, necessaria non solo in ambito professionale ma anche nella vita quotidiana, anche alla cittadinanza nello svolgimento di quell’alto ruolo sociale che e’ proprio di ogni Avvocato.

Continua, pertanto, in questa direzione l’impegno dei Direttivi composti oltre che dalla loro Presidente Avvocata Barberi, anche dai Segretari Avv. Giuseppe Mazzetti (CPO COARC) e Avv. Sergio Mazzu’ (ANF RC) e dei due Vicepresidenti Avv.to Lucio Dattola (CPO COA RC) e l’Avv.to Francesco Maria Federico (ANF RC) e dai componenti tutti, proprio oggi prende, quindi, il via il primo incontro del Corso “Scuola di internet per tutti”. In ragione della forte affluenza di iscritti la Fondazione ha messo a disposizione altre date di inizio corso per offrire l’opportunità di usufruire di questa importante iniziativa al maggior numero di discenti possibili del nostro territorio.

Per il CPO COA RC ed ANF RC

Avvocata Giuliana Barberi