Covid. Bozza dl: zona gialla calcetto da 26/04, piscine 15/05, palestre 1/06

(DIRE) Roma, 20 Apr. – Attivita’ consentite nelle piscine all’aperto nelle zone gialle dal 15 maggio, nelle palestre dal primo giugno. Via libera dal 26 Aprile nelle zone gialle pure all’attivita’ sportiva, “anche di squadra e di contatto”. E’ quanto prevede l’articolo 7 del ‘decreto riaperture’, in una bozza in possesso della Dire. “A decorrere dal 15 maggio 2021- si legge- in zona gialla sono consentite le attivita’ di piscine all’aperto in conformita’ ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico”. E ancora. “A decorrere dal 1° giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attivita’ di palestre in conformita’ ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico”. Infine. “A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, e’ consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attivita’ sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”. (Sor/Dire) 18:25 20-04-21