Isernia, auto in fiamme in galleria

Il 19 Aprile alle 19.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo la strada statale SS6 DIR, all’interno della galleria Nunziata Lunga, per un’auto in fiamme. Il conducente ha fatto in tempo a mettersi in salvo. Da Isernia due squadre VVF sono giunte sul luogo del sinistro spegnendo l’incendio e mettendo il sicurezza la galleria. Forti disagi alla circolazione per il blocco della viabilità sull’importante arteria durante le operazioni di spegnimento del mezzo.

comunicato stampa fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=71621