Macerata, incidente stradale

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 17.45 circa, in viale Brodolini a Tolentino, per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate tra loro. La squadra di Tolentino giunta sul posto con un’autobotte ed un mezzo 4×4 ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre una donna da una delle auto. La ferita è stata successivamente trasportata tramite l’eliambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Torrette di Ancona. Gli operatori VVF hanno poi provveduto poi alla messa in sicurezza della zona dell’intervento.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=71618