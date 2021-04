Scuola. Bernini (FI): Rientro ok, programmare subito ripartenza autunno

(DIRE) 20 Apr. – “Il ritorno in classe nell’ultimo scorcio dell’anno scolastico anche per le superiori e’ un’esigenza didattica e sociale a cui il governo ha giustamente dato una risposta positiva. Stiamo purtroppo pagando i ritardi su edilizia scolastica e rafforzamento del trasporto locale, per cui ritengo opportuna la linea di lasciare ai singoli tavoli prefettizi la facolta’ di decidere la percentuale di presenze compatibile con la sicurezza sanitaria”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, che aggiunge: “È una misura prudenziale necessaria in attesa dei tamponi salivari e del completamento del piano vaccinale. Ma bisogna programmare gia’ da ora un grande piano di ristrutturazione degli edifici scolastici, coinvolgendo le scuole paritarie. Dopo l’estate dei banchi a rotelle, i prossimi mesi saranno cruciali per non condannare i ragazzi al terzo, consecutivo anno a singhiozzo”. (Com/Pol/ Dire) 18:49 20-04-21