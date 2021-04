Molti casi in Campania, Lazio, Sicilia e Puglia

(DIRE) Roma, 20 Apr. – “Anche a causa del lockdown, nel 2020 i reati sono diminuiti del 20% ma quelli di usura sono aumentati del 16%”. Cosi’ la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, intervenuta alla Giornata nazionale “Legalita’ ci piace!”. I casi sono aumentati dai 191 del 2019 al 2020, di cui 43 in Campania, 36 nel Lazio, 25 in Sicilia, 17 in Puglia. (Sor/Dire) 12:34 20-04-21