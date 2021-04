Avellino, incidente in autostrada

Intorno alle ore 7.00 del 21 Aprile, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino – Salerno, nel tratto che va da Serino verso Atripalda al Km. 26,600, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autocisterna trasportante ossigeno liquido refrigerato. Il pesante automezzo era proveniente da Salerno e diretto presso un ospedale di Bari. Il conducente è rimasto ferito ed è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Moscati di Avellino per le cure necessarie. In circa cinque ore circa è stato effettuato il travaso dell’ossigeno per poi recuperare la cisterna con l’utilizzo dell’autogru. Durante le operazioni di soccorso, entrambi i sensi di marcia sono rimasti chiusi, con pesanti ripercussioni sul traffico.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=71649