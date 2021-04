Covid. Testo del dl riaperture non cambia, coprifuoco resta fino alle 22

(DIRE) Roma, 21 Apr. – Nessun cambiamento al testo del dl riaperture dopo la riunione tra il premier Mario Draghi e i ministri che ha preceduto il cdm. Lo si apprende da fonti di maggioranza. Tra le richieste della Lega oltre alla riduzione della durata del coprifuoco c’era l’anticipo delle riaperture per i ristoranti al chiuso. A quanto apprende l’agenzia Dire, anche dopo la riunione tra il premier Draghi e i ministri che ha preceduto il cdm non cambiera’ l’orario per il coprifuoco indicato inizialmente nel dl riaperture. Il coprifuoco resta dalle 22 alle 5 del mattino. (Rai/ Dire) 18:28 21-04-21