Covid. Toti: A casa anche dopo le 22 con ricevuta ristorante

“Oppure coprifuoco alle 23, non cambia molto per epidemia”

(DIRE) Genova, 21 Apr. – “Spostiamo il coprifuoco alle 23 oppure consentiamo quantomeno a chi e’ stato a cena fuori di tornare a casa anche dopo le 22, mostrando la ricevuta del ristorante”. E’ la proposta lanciata dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in vista dell’approvazione del nuovo decreto anti covid. “Chiedere di essere a casa alle 22- rimarca il governatore su Facebook- non e’ compatibile con la riapertura dei ristoranti. Non credo che a livello epidemiologico cambi molto spostare il coprifuoco alle 23”. (Sid/ Dire) 11:37 21-04-21