Covid. Zaia promuove green pass: ma i tamponi li paghi lo stato

“Non possiamo scaricare sul cittadino il costo della sua libertà”

(DIRE) Venezia, 21 Apr. – In merito all’istituzione del green pass Covid, “condivido quello che fanno a Bolzano, ma loro hanno l’autonomia”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia rispondendo alle domande della stampa in merito alla mossa della Provincia autonoma di Bolzano, che accellera sull’introduzione del green pass. Istituire il documento per le tre categorie, guariti, vaccinati e tamponati, “risolverebbe il problema”, continua Zaia, che assicura: “se ci fosse la possibilita’ noi subito lo faremmo”. Detto questo, “non possiamo scaricare sul cittadino il costo della sua liberta’, e quindi i tamponi devono essere pagati dal pubblico. Che per me significa dallo Stato perche’ di tasse ne paghiamo gia’ tante”. (Fat/ Dire) 13:51 21-04-21