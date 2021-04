Governo. In corso riunione pre-consiglio, nodo coprifuoco

(DIRE) Roma, 21 Apr. – Consiglio dei ministri non ancora iniziato a Palazzo Chigi dove e’ in corso a quanto si apprende una riunione informale tra il premier Mario Draghi e i ministri su alcuni nodi aperti del dl riaperture. Da decidere la posizione del governo sul coprifuoco con la Lega favorevole a portare l’obbligo di rientro a casa alle 23, mentre Pd e Leu sono per mantenere l’attuale indicazione delle 22. Il M5s con Patuanelli tiene fermo il limite delle 22, ma altri esponenti del M5s non sono contrari a un’estensione del limite. (Rai/ Dire) 18:06 21-04-21