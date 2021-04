Spazio, Amazon: 3.500 satelliti in orbita per migliorare internet

13:01 – Amazon ha deciso di lanciare in orbita una costellazione di 3.500 satelliti con i voli Atlas 5 da Cape Canaveral, ma la data non è stata ancora decisa. Amazon ha deciso di siglare l’accordo con Ula (United Launch Alliance, joint venture tra Lockheed Martin e Boeing) e ogni volo costerà dai 109 milioni di Dollari, ma non sono state rilasciate altre dichiarazioni. L’obiettivo dell’azienda è quello di “rendere la banda larga a buon mercato una realtà in tutto il Mondo“, scrive ANSA, programmando una strategia di lancio dei satelliti Kuiperin 5 fasi. “La rete Kuiper dovrà affrontare la concorrenza di Starlink della SpaceX, che ha oltre 1300 satelliti attivi in orbita, del sistema a banda larga OneWeb con 146 satelliti lanciati dei 648 previsti, e la rete Lightspeed di Telesat, che per il prossimo anno ha programmato di lanciarne circa 300“. (cit. ANSA)

